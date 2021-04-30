Россиянам объяснили, как вернуть выпавший на майские праздники отпуск

Эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова рассказала, как поступить тем, кто заранее оформил отпуска между майскими праздниками.

Эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова рассказала, как поступить тем, кто заранее оформил отпуска между майскими праздниками.

По словам специалиста, если отпуск выпал вне графика, то работник имеет право написать заявление на его отзыв с указанием причины. Работодатель может отменить уже зафиксированный отпуск своим приказом. Об этом информирует радио Sputnik.

В ситуации, когда отпуск, выпавший на длинные майские праздники, идет по графику, а выбран он был в предыдущем году, работодатель может пойти на встречу сотруднику, чтобы отменить этот отпуск. Но в такой ситуации у него больше законных причин на отказ.