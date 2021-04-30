Власти Словакии опубликовали контракт на приобретение российского "Спутника V"

Текст соглашения с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V" опубликовало Министерство здравоохранения Словакии на своем сайте.

Текст соглашения с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V" опубликовало Министерство здравоохранения Словакии на своем сайте.

Обнародование контракта является обязательным условием для вынесения решения по применению препарата в стране. Минздрав сообщал, что в России проведут экспертизу 600 доз вакцины из партии, доставленной в Словакию.

Решение о применение вакцины в стране будет принято после проведения экспертизы. Глава Минздрава Словакии сообщал, что соглашение на поставку вакцины будет опубликовано даже без одобрения РФ. Создатели "Спутника V" не возражали против публикации документа, но попросили для сравнения опубликовать договор с американской компанией Pfizer.