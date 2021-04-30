Вашингтон анонсировал первый рабочий визит Блинкена на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил телекомпании CBS, что отправится на Украину на следующей неделе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил телекомпании CBS, что отправится на Украину на следующей неделе.

Блинкен сообщил журналистам, что направится на Украину в связи растущей "напряженностью с Россией". Никакие другие подробности поездки не раскрывались. Об этом сообщила журналистка телеканала Нора О'Доннелл в своем аккаунте в Twitter.

Ранее CNN сообщал, что Блинкен может прибыть с визитом в Киев, чтобы "снизить волнение" руководства Украины из-за встречи президента России Путина и главы Белого дома Джо Байдена. По информации телеканала, отправка Байдена будет сигналом поддержки Украине.