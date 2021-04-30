Воробьев рассказал о методах борьбы с недобросовестными УК в Подмосковье

Сервис "Умная платежка" помогает жителям Подмосковья оплачивать счета и узнавать о тарифах на коммунальные услуги в режиме онлайн.

Сервис "Умная платежка" помогает жителям Подмосковья оплачивать счета и узнавать о тарифах на коммунальные услуги в режиме онлайн.

С помощью этой платформы можно также контролировать работу управляющих компаний. Она появилась в Московской области в прошлом году. В "Умной платежке" можно без комиссии вносить платежи, давать показания счетчиков и узнавать о задолженностях. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 360tv.ru.

"Это прежде всего связано с войной управляющих компаний. Дело в том, что нормальный человек совершенно справедливо считает, что все это зона ответственности власти. И мы действительно имеем контроль — Госжилинспекция контролирует управляющие компании", — сказал Воробьев.

В Подмосковье продолжается борьба с недобросовестными коммунальщиками. Их деятельность постоянно контролируется в регионе, проводятся различные форумы для сотрудников УК, а оплату счетов переводят в режим онлайн.