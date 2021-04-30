Генпрокуратура Киргизии завела дело из-за конфликта на границе с Таджикистаном

Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье "Преступление против мира", сообщили пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье "Преступление против мира", сообщили пресс-служба ведомства.

По данным надзорного органа, военные из Таджикистана "вторглись на территорию Киргизии с целью захвата суверенной территории". Своими действиями они нарушили договор о партнерских отношениях, который страны заключили в мае 2004 года.

Также отмечается, что таджикские военные стреляли из минометов, автоматического оружия, боевых вертолетов и другого вооружения, не предъявляя каких-либо претензий.

"В действиях военнослужащих Таджикистана предусмотрены подготовка вооруженной агрессии, развязывание ее и ведение агрессивной войны в нарушение международных договоров", — цитирует пресс-службу киргизской генпрокуратуры РИА Новости.

Расследованием дела занимается межведомственная следственная группа госкомитета нацбезопасности, военная прокуратура и МВД Киргизии.