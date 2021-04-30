Эксперты программы "Время покажет" обсудили будущее британской короны

Участники программы "Время покажет" 29 апреля обсудили будущее королевской семьи Великобритании, которая намеревается ограничить число ее членов на пособиях.

Участники программы "Время покажет" 29 апреля обсудили будущее королевской семьи Великобритании, которая намеревается ограничить число ее членов на пособиях.

Принц Чарльз до дня рождения королевы провел встречу членов Британской королевской семьи. На саммите был рассмотрен вопрос о сокращении числа королевских патронатов. Данный вопрос возник после того, как принц Гарри и принц Эндрю перестали выполнять свои обязанности по работе с патронатами. Под их опекой находятся более 700 учреждений.

Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев в эфире телепередачи рассказал, что британские СМИ предрекают исчезновение британской монархии после смерти королевы Елизаветы II. Все любят ее, но не остальных членов королевской семьи.

Также он рассказал, что большинство британцев хотят видеть на посту короля внука королевы Уильяма. Корреспондент полагает, что это могут быть и запланированные вбросы в СМИ.

Доцент финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что популярность монархии можно перезапустить в случае, если королем станет Уильям. При этом он отметил, что британская королевская семья — это бизнес.

Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов в свою очередь отметил, что королеву Елизавету уважают во всем мире. Она символизирует консерватизм. По мнению эксперта, в нынешнем мире следующим королем должен стать кто-то популярный у народа.