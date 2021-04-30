Сомневающиеся в военной силе России болгары получили ответ от Пушкова

Сенатор Алексей Пушков ответил болгарам, которые прогнозирует поражение России в случае войны с НАТО.

Сенатор Алексей Пушков ответил болгарам, которые прогнозирует поражение России в случае войны с НАТО.

Пушков ответил в Twitter болгарским читателям издания "Дневник", которые спрогнозировали поражение России в случае войны с НАТО.

"Удивительно недалекие рассуждения. И удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к "цивилизованному миру" во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера", — сообщил Пушков.

Недавно газета выпустила материал, который был посвящен учениям российских войск на юге страны, конфликту с Украиной и военно-техническому сотрудничеству Анкары и Киева. Некоторые читатели из Болгарии начали оставлять оскорбительные комментарии в адрес России.