Воробьев рассказал о задачах программы реновации в Московской области

Программа реновации в Московской области позволит решить вопросы с ветхим жильем. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Программа реновации в Московской области позволит решить вопросы с ветхим жильем. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, жителям Московской области не будет предоставляться жилье хуже их сегодняшних условий. Он отметил, что задачей реновации является обеспечение перемен к лучшему. Воробьев заявил, что предстоит открытое общение с жителями, а все нюансы и требования при выборе нового дома будут учтены. Об этом информирует телеканал "360".

Глава региона рассказал, что у жителей должно сформироваться доверие к этой программе. Он отметил, что обеспокоен жилищным фондом, и разрушенные дома и бараки должны быть заменены, так как в XXI веке люди не должны жить в подобном жилье. Основные работы программы реновации в Подмосковье запланированы на 2023 год.