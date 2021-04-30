Новые правила движения грузовиков в Москве привели к проблемам у поставщиков продуктов

Новые правила движения грузовых машин на территории Москвы вступают в силу 5 мая. Они привели к проблемам у больших поставщиков продуктов и крупных торговых сетей.

Новые правила движения грузовых машин на территории Москвы вступают в силу 5 мая. Они привели к проблемам у больших поставщиков продуктов и крупных торговых сетей.

О проблемах, возникших из-за новых правил движения грузовиков в Москве, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на свои источники.

Издание отмечает, что проблемы, которые связаны с доступностью транспорта не дают обеспечить поставки в нужные сроки. Перевозчики, закрывающие раньше большую часть рынка, сейчас не принимают новые заказы из-за новых правил. Также был отмечен рост ставок на перевозки.

Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев сказал, что перевозчики отказываются от заказов из-за штрафа в 5 тысяч рублей за нарушение, которое зафиксировала камера.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что есть перевозчики продуктов, которые не получили новые пропуска из-за неправильного оформления документов.