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2:56   30 Апреля 2021
Общество

Минобороны РФ рассекретило документы о наступлении на Берлин

Минобороны РФ рассекретило документы о наступлении на Берлин

Архивные материалы о наступательной операции Красной армии на Берлин впервые рассекретили в Минобороны России.

Среди обнародованных документов оказались учетная карточка мемориального комплекса в Трептов-парке, документы из личного дела одного из создателей мемориала, журналы боевых действий частей, участвующих в наступлении, списки потерь и награжденных за подвиги бойцов. Об этом сообщается на портале МО в рамках проекта "Без срока давности".

Все представленные документы доказывают, что победа в Великой Отечественной войне была одержана благодаря сноровке командиров и доблести советских солдат. Они самоотверженно боролись с фашизмом и отдали свои жизни на полях сражений ради будущего своей страны и всего мира.

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#армия #берлин #документ

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