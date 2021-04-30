Российские ученые запросили у Индии образец местного штамма коронавируса

Российские ученые запросили образец индийского штамма коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в разговоре с телеканалом "Россия-1".

Российские ученые запросили образец индийского штамма коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в разговоре с телеканалом "Россия-1".

Индийский штамм в ближайшее время доставят в страну. Здесь его изучат сотрудники научного центра "Вектор", работающие в круглосуточном режиме, уточнила российский политик.

Современная вакцина "Спутник V" будет эффективна против индийской мутации коронавирусной инфекции, поскольку она дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже при измененном антигене, передает "Россия-1".

Быстрое распространение нового штамма COVID-19 аналогичную, как в Индии, ситуацию может спровоцировать в любой стране, предупредил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. В четверг, 29 апреля, в России было выявлено 9,2 тысячи новых случаев коронавируса.