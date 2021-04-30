Госдеп США обеспокоен сменой главы "Нафтогаза" на Украине

США выражают обеспокоенность решением властей Украины сменить руководство компании "Нафтогаз".

США выражают обеспокоенность решением властей Украины сменить руководство компании "Нафтогаз".

Власти США обеспокоены действиями украинских министров по манипулированию нормами для смены руководства ведущей энергетической компании Украины. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга.

Правительство Украины уволило Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза", сообщили ранее в партии "Слуга народа". Отмечается, что причиной увольнения стала неудовлетворительная работа. Компания ранее потеряла около 51 млрд рублей, когда планировалось заработать около 31 млрд рублей. Новым главой "Нафтогаза" был назначен Юрий Витренко.