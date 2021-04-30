Батюшкины 600 яиц: чем знаменита пасхальная коллекция курганского священника

Коллекция курганского священника насчитывает около 600 пасхальных яиц. У протоиерея Иоанна Юшина побывал в гостях корреспондент "Кика".

Коллекция курганского священника насчитывает около 600 пасхальных яиц. У протоиерея Иоанна Юшина побывал в гостях корреспондент "Кика".

Великий четверг принято посвящать уборке в доме, купальным процедурам и приготовлению куличей. Накануне праздника Светлой Пасхи журналист издания наведался к настоятелю храма великомученика и целителя Пантелеимона города Кургана. Батюшка собирал коллекцию в течение 19 лет.

"Когда я последний раз считал все яйца, было 500 штук. Последние года три не считал, но, думаю, около 600 есть", — рассказал отец Иоанн собеседнику газеты "Курган и курганцы".

Протоиерей признался, что сейчас его привлекают исключительно авторские работы. Он даже отказывается от подарочных декоративных яиц, которые не представляют никакой художественной ценности. Особенно выделяет коллекционер красное яйцо, как кровь распятого Христа, выпущенное в 1988 году в Софрино к тысячелетию крещения Руси, с изображением Богоматери.