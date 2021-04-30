Власти США предложили Пентагону следить за российскими микросхемами

Сенатор Джош Хоули предложил обязать подрядчиков сообщать Пентагону об оборудовании, в котором установлены российские микросхемы.

Сенатор Джош Хоули предложил обязать подрядчиков сообщать Пентагону об оборудовании, в котором установлены российские микросхемы.

Сенатор Джош Хоули выступил с инициативой об обязательной передаче информации от подрядчиков Пентагону, если поставляемое ими оборудование будет оснащено печатными платами, которые были созданы в России, Китае, Иране или КНДР.

Соответствующий законопроект уже присутствует на сайте Конгресса США.

Хоули утверждает, что очень важно, чтобы Соединенные Штаты имели все нужные инструменты, которые обеспечивают защиту всей цепочке поставок электроники. Он настаивает, что военные должны быть уверены в своем оружии на все 100%, ведь от вооружения зависит безопасность страны, заявил сенатор.

Портал DefenseNews утверждает, что цель закона заключается в снижении зависимости США от государств, которые считаются стратегическими соперниками и якобы несут угрозу для американских защитных систем.