Полянский: у России нет предварительных условий для саммита с США

Россия не выдвигает предварительных условий к проведению саммита с США. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Россия не выдвигает предварительных условий к проведению саммита с США. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат заявил, что проблема была создана американской стороной, поэтому именно США следует с ней разбираться. Если в Вашингтоне хотят нормальных отношений, то в Москве подождут, подчеркнул он.

"Президент России Владимир Путин готов встретиться, как недавно сказал его пресс-секретарь. С нашей стороны никаких проблем нет, и нет предварительных условий", — сообщил Полянский.

Он выразил опасения насчет того, какой политический климат сложится вокруг этой встречи в США. Неизвестно, как это сложится для президента США Джозефа Байдена, заявил дипломат.