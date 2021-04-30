Украинский народ в течение последних нескольких десятилетий много раз был обманут собственными властями и поэтому больше не верит им, так же, как Киеву не верят во всем мире.

Украинский народ в течение последних нескольких десятилетий много раз был обманут собственными властями и поэтому больше не верит им, так же, как Киеву не верят во всем мире.

Такое мнение в эфире украинского телеканала ATR высказала журналистка радиостанции «Голос Америки»* (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Мирослава Гонгадзе.

«Понимаете, украинская власть, это касается не только сегодняшнего руководства Украины, за эти двадцать лет так много раз обманывала, не только украинский народ, а весь мир, что вопрос доверия сейчас очень и очень относителен», — подчеркнула гостья эфира.

Сейчас, по словам Гонгадзе, словам Киева уже никто не верит и от него ждут каких-то конкретных шагов, по которым и будут выносить оценку его действий. Таким образом, заключила журналистка, вопрос доверия к киевским властям поднимать вообще не имеет смысла.

Напомним, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушили заявил, что украинский президент и его команда допустили большую ошибку, приняв свой народ за безграмотное быдло и начав закармливать его оголтелой и очевидной ложью через подручные СМИ.

При этом даже в Киеве были вынуждены признать, что не только простые украинцы, но и воюющие в Донбассе военнослужащие ВСУ смотрят запрещенные на Украине российские телеканалы.

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