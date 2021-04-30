Американский журналист заявил, что на Западе больше нет свободы дискуссий

Любой человек в Соединенных Штатах Америки рискует оказаться «агентом Кремля», для этого ему достаточно вслух усомниться в существовании «российской угрозы».

Любой человек в Соединенных Штатах Америки рискует оказаться «агентом Кремля», для этого ему достаточно вслух усомниться в существовании «российской угрозы».

Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский журналист Гленн Гринвальд, который коротко и ясно объяснил популярному телеведущему Такеру Карлсону, почему в публичной сфере на Западе раздается так мало здравых голосов о ситуации в российско-американских отношениях, которые находятся в низшей точке со времен окончания холодной войны.

Власти, по словам Гринвальда, запугивают американцев, убеждая их в том, что со стороны России исходит «экзистенциальная угроза». Это делается для того, чтобы направлять на военный бюджет все больше средств.

«Люди настолько в это поверили, что теперь думают, будто они должны сделать все возможное, чтобы противостоять России, — объяснил журналист. — А если вы открыто поставите под сомнение этот тезис, например, как мы сейчас, люди назовут вас кремлевским шпионом».

Даже, если кто-то из экспертов сомневается в существовании «российской угрозы» и необходимости ей противостоять, он, опасаясь за свою карьеру, за свое положение в обществе, просто за свою безопасность, предпочтет промолчать, чем озвучить свою позицию.

«Они боятся: если ты встанешь и скажешь, что защита Украины от Москвы не стоит американских жизней, средств из американской казны или каких-либо иных интересов США, то тебя тут же заклеймят кремлевским апологетом и скажут, что ты служишь российским интересам», — добавил Гринвальд.

А те, на кого повесили подобный ярлык неизбежно оказываются на обочине, их лишают доступа к эфирам, возможности преподавать в вузах. Таких людей даже увольняют с работы, как это произошло с российским экспертом Андреем Илларионовым, уволенным из американского аналитического института только за то, что он усомнился в законности победы Джо Байдена на недавних президентских выборах, напомнил журналист.

«Причем это касается не только Америки. Лично знаю нескольких европейских журналистов и экспертов, которые потеряли работу и доступ в мейнстримные СМИ после того, как пытались говорить правду о России или хотя бы призывали снизить уровень антироссийской риторики». — с горечью добавил Гленн Гринвальд.

В заключение беседы журналист отметил, что нет смысла говорить о свободе дискуссий на Западе, так как туда вернулись времена маккартизма.