Кедми напомнил о безответственности американских чиновников и политиков

Вашингтон боится прямого военного противостояния с Москвой, но при этом американская сторона намерена продолжать оказывать политическое и экономическое давление на Россию.

Вашингтон боится прямого военного противостояния с Москвой, но при этом американская сторона намерена продолжать оказывать политическое и экономическое давление на Россию.

Такое мнение в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, комментируя нынешние российско-американские отношения.

«Это все похоже на то, как будто бы две стороны стоят на наклонной плоскости. Угол наклона очень высокий, а американцы все время подливают масло, чтобы было легче скользить. А вот до какой нижней точки эти отношения могут опуститься – до самого низа. До полного разрыва отношений», — объяснил Кедми.

По его словам, полный разрыв отношений между РФ и США может произойти даже в том случае, если Вашингтон не ставит себе такой цели. К войне зачастую приводят именно ненамеренные действия, напомнил Кедми, а в случае с Америкой, речь идет о действиях, которые совершаются намеренно. Американцы стремятся максимально ухудшить отношения с Россией, не доводя при этом дело до войны.

Оценивая возможности Вашингтона «балансировать» в этой ситуации, и то, как долго это может продлиться, Яков Кедми затруднился с ответом. Но при этом эксперт выразил уверенность в том, что некоторое влияние на происходящее оказывает внутренняя обстановка в США.

Частично ответственность за нынешнее положение вещей несут безответственные американские чиновники и законодатели, стремящиеся укрепить свое личное положение и привлечь внимание к своим персонам, а частично – это результат целенаправленной политики, которая проводилась в расчете на то, что ситуацию удастся держать под контролем, считает эксперт.

В заключение Яков Кедми напомнил, что американские политики никогда не добиваются поставленной задачи. Результаты их действий, по словам политолога, всегда отличались от того, к чему стремились США, были неожиданными и более худшими, и американским политикам всегда приходилось оправдываться за них.

«Теперь они то же самое делают по отношению к России. Это полная безответственность и направление на ухудшение отношений из-за непонимания ситуации, без расчета своих сил, слабостей и прочих факторов», — подчеркнул Яков Кедми.

Напомним, американский президент Джо Байден заявил накануне, что Соединенные Штаты Америки и Россия могут сотрудничать друг с другом в тех областях, где это сотрудничество отвечает взаимным интересам.

Также Байден добавил, что США в отношениях с РФ не стремятся к эскалации, но Москве «придется ответить» за якобы совершенные вмешательство в американские президентские выборы и кибератаки.