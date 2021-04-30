Политолог Джангиров объяснил слова Лаврова о Минских соглашениях
Самое главное, что относительно украинской ситуации сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, касалось Минских соглашений – пока Киев их не отвергнет, Россия не признает республики Донбасса.
Такое мнение, анализируя в эфире интернет-канала «Капитал» слова главы МИД РФ, высказал политолог Дмитрий Джангиров.
Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, заявил, что ситуация в Донбассе отличается от того, что произошло с Абхазией и Южной Осетией, независимость которых Россия признала в 2008 году, наличием международно-правового механизма.
Объясняя эти слова Сергея Лаврова, Дмитрий Джангиров добавил: Россия не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, так же ка признала независимость Абхазии и Южной Осетии потому что есть Минские соглашения.
«О чем он сказал? Он сказал о том, что, если «Минские соглашения» будут денонсированы, изменен формат или что – Россия оставляет за собой право признать эти территории. Вот, что он сказал», — подчеркнул эксперт.
Также он отметил, что Минские соглашения включают в себя положения о реинтеграции ЛНР и ДНР, территорий неподконтрольных Киеву, так называемых ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) обратно в состав Украины.
«Минские соглашения – это документ, согласно которому в конце выполнения определенных условий эти территории реинтегрируются. Если этот документ, его в той или иной степени «херят», то, как заявил Лавров, Россия оставляет за собой право признать эти самопровозглашенных республики», – объяснил слова Лаврова Джангиров.