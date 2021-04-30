Самое главное, что относительно украинской ситуации сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, касалось Минских соглашений – пока Киев их не отвергнет, Россия не признает республики Донбасса.

Самое главное, что относительно украинской ситуации сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, касалось Минских соглашений – пока Киев их не отвергнет, Россия не признает республики Донбасса.

Такое мнение, анализируя в эфире интернет-канала «Капитал» слова главы МИД РФ, высказал политолог Дмитрий Джангиров.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, заявил, что ситуация в Донбассе отличается от того, что произошло с Абхазией и Южной Осетией, независимость которых Россия признала в 2008 году, наличием международно-правового механизма.

Объясняя эти слова Сергея Лаврова, Дмитрий Джангиров добавил: Россия не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, так же ка признала независимость Абхазии и Южной Осетии потому что есть Минские соглашения.

«О чем он сказал? Он сказал о том, что, если «Минские соглашения» будут денонсированы, изменен формат или что – Россия оставляет за собой право признать эти территории. Вот, что он сказал», — подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что Минские соглашения включают в себя положения о реинтеграции ЛНР и ДНР, территорий неподконтрольных Киеву, так называемых ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) обратно в состав Украины.