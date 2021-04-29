Главред ФАН предложила стимулировать СМИ к появлению позитивного контента

Либеральные СМИ и организации-иноагенты несут опасность для россиян. Об этом сообщила главный редактор Федерального агентства новостей Кристина Масенкова.

Либеральные СМИ и организации-иноагенты несут опасность для россиян. Об этом сообщила главный редактор Федерального агентства новостей Кристина Масенкова.

В среду, 28 апреля, стартовал ежегодный Форум муниципальных общественных палат, общественных советов и НКО, на котором выступила главный редактор ФАН. Она рассказала об опасности, которую несут в отношении России либеральные СМИ и организации-иноагенты, которые пропагандируют чуждые нам идеалы и манипулируют общественным мнением.

"России необходимо не только защищать свое информационное пространство, но и зачищать наше инфополе от сорняков — врагов-иноагентов", — подчеркнула Масенкова.

Она призвала создавать позитивную повестку путем взаимодействия власти и журналистского сообщества, работать на "внешний рынок". Необходимо привлечь "здоровые" СМИ к созданию позитивного контента, констатировала главред Федерального агентства новостей