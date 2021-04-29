Обвиняемый в госизмене ученый Виктор Кудрявцев скончался на 78-м году жизни

Скончался российский ученый Виктор Кудрявцев, ему было 78 лет. Его обвиняли в передаче секретных данных.

Скончался российский ученый Виктор Кудрявцев, ему было 78 лет. Его обвиняли в передаче секретных данных.

Кудрявцев умер на 78-м году жизни, сообщила РИА Новости правозащитная организация "Команда 29", адвокаты которой отстаивали интересы ученого.

"Умер наш подзащитный Виктор Кудрявцев. Он был прекрасным человеком и ученым", — сообщила пресс-служба правозащитной организации.

Виктор Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. Следствие утверждало, что ученый делился секретными данными с Фон-Кармановским институтом гидродинамики. Эта организация является центром научных исследований НАТО, с которой центральный научно-исследовательский институт машиностроения создал совместный проект. В сентябре 2019 года российский ученый был выпущен из СИЗО, но с подпиской о невыезде. Расследование дела о государственной измене приостановили в 2020 году по причине болезни Кудрявцева.