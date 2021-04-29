Божена Рынска "взорвалась" от откровений Елены Прокловой

Журналистка Божена Рынска резко высказалась о Елене Прокловой, которая на днях поделилась откровениями. Кинодива сообщила, что в подростковом возрасте стала жертвой домогательств.

Журналистка Божена Рынска резко высказалась о Елене Прокловой, которая на днях поделилась откровениями. Кинодива сообщила, что в подростковом возрасте стала жертвой домогательств.

Рынска указала, что не хотела пиариться на этой теме, но подписчики попросили ее высказаться на скандальную тему. Журналистка "уколола" известного музыканта Юрия Лозу, отметив, что она высказывается, когда прошла первая волна хайпа.

"Абьюз — мерзость, его всегда надо озвучивать, только делать это бескорыстно. Травмой не торгуют. Сама героиня мне глубоко неприятна, но травля жертвы абьюза, даже неприятной и преследующей свои интересы, мне тоже отвратительна", — "взорвалась" Рынска на своей странице в Instagram.

Елена Проклова в эфире программы "Секрет на миллион" заявила, что в подростковом возрасте она участвовала в киносъемках. По ее словам, тогда ее домогался известный артист. Некоторые пользователи Сети предположили, что Проклова имела в виду режиссера Олега Табакова. Многие ее коллеги были в шоке и не поверили в это.