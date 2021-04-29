Офис генсека ООН рассказал подробности грядущей встречи Лаврова и Гутерреша

Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД России Сергей Лавров обсудят, в том числе, отношения РФ с другими странами. Об этом сообщили представители Организации.

Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД России Сергей Лавров обсудят, в том числе, отношения РФ с другими странами. Об этом сообщили представители Организации.

Офис генсека ООН раскрыл детали предстоящей встречи дипломатов. Заместитель официального представителя Гутерреша Фархан Хак уточнил, что до переговоров с министром иностранных дел РФ еще две недели.

"Посмотрим, как будут развиваться события", — констатировал он в беседе с журналистами.

Такой комментарий Хак дал в ответ на вопрос об обсуждении российско-американских отношений. Гутерреш намерен посетить Москву 12-13 мая и встретиться с главой МИД РФ.

Латвийский, литовский и эстонский дипломаты ранее прибыли во внешнеполитическое ведомство России, передает телеканал "360". Представители Прибалтики посетили МИД РФ на фоне высылок российских дипломатов.