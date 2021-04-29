Сторонник Навального Милов объяснил, как санкции могут отразиться на экономике России

Бежавший в Литву Владимир Милов предположил, к чему приведут сдерживающие меры против России со стороны правительства США. Он представил свои теории в эфире украинского СМИ.

Бежавший в Литву Владимир Милов предположил, к чему приведут сдерживающие меры против России со стороны правительства США. Он представил свои теории в эфире украинского СМИ.

Министерство финансов США выпустило запрет для инвесторов поддерживать размещение рублевых гособлигаций в новых выпусках. Эксперты отметили, что сдерживающая мера против отечественного госдолга не оказала существенного влияния на курс рубля. Недавно сторонник основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального выступил с "докладом" в эфире канала "Украина 24". Соратник осужденного блогера оценил эффективность санкций против России. Об этом сообщает издание "ПолитЭксперт".

"Это действительно не болезненно с точки зрения текущих бюджетных последствий. Но если вы хотите вернуть экономику к росту, то вам придется занимать на международных финансовых рынках. А если вершина вашей долговой пирамиды — самые надежные государственные облигации под санкциями, то никто вам ничего взаймы больше не даст", — заявил соратник ФБК.

По мнению Милова, санкции США якобы могут ударить по развитию экономики страны. Он упомянул спекулятивные новости о планах России в отношении соседних стран. Сторонник Навального поделился конспирологической идеей о том, что правительству РФ якобы пришлось оставить идею "аннексии Донбасса и Белоруссии". В привычной манере Милов попытался демонизировать перспективу интеграции, которая обсуждается с 1999 года с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.