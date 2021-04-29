Названа причина ухудшения здоровья экс-министра Абызова

Резкое ухудшение состояния здоровья экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова связано не с COVID-19, а с обострением его неврологического заболевания.

Резкое ухудшение состояния здоровья экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова связано не с COVID-19, а с обострением его неврологического заболевания.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Ольги Дружининой, коронавирус у экс-министра не подтвердился. На данный момент температура у него нормальная, однако он чувствует слабость и ломоту в мышцах. Он сообщил об обострившемся неврологическом заболевании, которое уже давно проявилось у него в СИЗО.

Абызов попросил о приеме врача-невролога. Подсудимый настаивает на том, что не должен был быть допущен к участию в судебном заседании по состоянию здоровья. Экс-министр пока не ознакомился со своей медицинской документацией.