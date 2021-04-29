Роспотребнадзор сообщил о напряженной ситуации с коронавирусом в Москве

Эпидемиологическая ситуация в Москве с COVID-19 на данный момент напряженная, рассказали представители Роспотребнадзора.

Эпидемиологическая ситуация в Москве с COVID-19 на данный момент напряженная, рассказали представители Роспотребнадзора.

Заболеваемость коронавирусом превышает среднероссийские показатели. За сутки в столице выявили 3215 человек, из них 56 умерло и 1954 пациента выписали из больницы.

С 1 по 10 мая в московском Роспотребнадзоре усилят контроль за выполнением на объектах противоэпидемических мероприятий. За время пандемии коронавируса в Москве зафиксировано 1 900 149 случаев. Всего в России зарегистрировано 4 796 557, сообщает "Интерфакс".