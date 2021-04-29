Зенкович и его сообщники признались, что хотели устранить все руководство Белоруссии

Обвиняемые в покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко поделились деталями своего заговора. Признание попало на белорусское телевидение.

Обвиняемые в покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко поделились деталями своего заговора. Признание попало на белорусское телевидение.

Канал ОНТ транслировал фильм "Убить президента", в котором показали кадры с преступниками. Злоумышленники Григорий Костусев, Александр Федута и Юрий Зенкович признались на камеру, что готовили покушение на главу республики.

Последний обвиняемый является юристом. Зенкович назвал три цели, которые преследовали он и его сообщники. Первая — нейтрализация руководства Белоруссии. Второй целью стала блокада подразделений, которые могли бы помешать заговорщикам. Последней задачей был захват символических объектов Минска, резюмировал юрист.