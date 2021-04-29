Премьер-министр Саксонии объяснил опасность отказа Германии от «Северного потока — 2»

Отказ Германии от сотрудничества с Россией только отдалит Москву от диалога.

Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер, ранее выступивший за поставки газа из России для Германии, не поддержал намерения партии «Зеленые» отказаться от достройки «Северного потока — 2».

Ранее «Зеленые», кандидатом в канцлеры от которых стала известный критик «СП — 2» Анналена Баербок, выступили против реализации российско-европейского проекта. Баербок призвала Берлин выработать «ясную позицию» в отношении Москвы и обвинила главу ХДС Армина Лашета в излишней симпатии к России.

«Я не думаю, что стоит оспаривать международные договоры. С точки зрения внешней политики, это было бы безответственно и противоречило бы немецкой надежности. За этим кроется огромный конфликтный потенциал. Тот, кто продвигает этот большой проект, должен осознавать последствия», — заявил Кречмер в интервью «Die Welt».

Премьер Саксонии отмечает, что отказ Германии от сотрудничества с Россией только отдалит Москву от диалога и испортит ее экономические связи с Европой.

«Отказ от "Северного потока — 2" продолжит толкать Россию в объятия Китая, в противоположном направлении от Европы. Россия, которая все меньше и меньше сотрудничает с ЕС, не станет от этого надежнее», — заключил Кречмер.

Ранее Европарламент призвал ЕС остановить строительство «СП — 2» и отключить Россию от SWIFT. Подробнее о том, как это решение может повлиять на простых россиян, читайте в нашей статье.