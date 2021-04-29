Руководитель Медиагруппы "Патриот" проведет брифинг "От Калининграда до Владивостока"

В Медиагруппе "Патриот" озвучили подробности предстоящего брифинга "От Калининграда до Владивостока".

В Медиагруппе "Патриот" озвучили подробности предстоящего брифинга "От Калининграда до Владивостока".

Руководитель медиагруппы Николай Столярчук проведет онлайн-встречу с коллегами 30 апреля.

В брифинге примут участие учредитель интернет-издания "Социальный Калининград" Константин Бельченко и главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев. Также к мероприятию присоединятся редактор отдела сетевого издания РИГАУ "Газета "Владимирские ведомости" Андрей Травников, главред ИА "Ветеранские вести" Вячеслав Калинин и генеральный директор медиахолдинга PrimaMedia Виктор Суханов.

Во время брифинга будут обсуждаться новости партнеров медиацентра "Патриот" и вопросы совместной работы. Для связи с пресс-центром медиагруппы можно обратиться по телефону +79992148054 или по адресу Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.