Васильева "набросилась" на Проклову за скандальное интервью

Актриса Татьяна Васильева высказалась по поводу скандального интервью звезды "Мимино" Елены Прокловой, которая рассказала о домогательствах.

Актриса Татьяна Васильева высказалась по поводу скандального интервью звезды "Мимино" Елены Прокловой, которая рассказала о домогательствах.

Проклова стала гостьей шоу "Секрет на миллион", где рассказала, что стала жертвой домогательств в 15-летнем возрасте. По словам знаменитости, насилие над ней совершал некий известный мужчина. Артистка, однако, отказалась называть его имя. Многие пользователи Сети посчитали, что речь идет о покойном режиссере Олеге Табакове. Это разозлило поклонников великого кинематографиста.

Актриса Татьяна Васильева в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей резко отозвалась об артистке. Она убеждена, что Проклова попросту пыталась привлечь к себе внимание своими признаниями.

" Я не понимаю, почему человек не может спокойно отойти в иной мир, чтобы после этого не начали [литься] ушаты грязи на него? Это у нас просто уже традиция. Это величайший артист, величайший художественный руководитель театра", — "набросилась" на Проклову Васильева.

Актриса заявила, что все обожали Табакова. Артистка в эмоциональной форме подчеркнула, что он был гениальным артистом.