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19:07   29 Апреля 2021
Политика

Чиновник Кидалов стал главой комитета информационных технологий Волгоградской области

Чиновник Кидалов стал главой комитета информационных технологий Волгоградской области

Кадровые перестановки произошли в администрации Волгоградской области.

Речь идет о комитете информационных технологий региона. Его председатель Сергей Торбин покинул занимаемый пост.

"Временно исполнять обязанности руководителя комитета информационных технологий будет Алексей Кидалов, ранее он был замом Сергея Торбина", — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Стоит отметить, что Торбин займет другую должность. Однако информации о новом месте работы чиновника пока нет.

Ранее в правительстве Волгоградской области обсудили комплекс противопожарных мер. Глава региона Андрей Бочаров дал ряд поручений соответствующим органам, чтобы снизить показатель пожароопасной обстановки в регионе.

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#технологии #Кидалов #Торбин

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