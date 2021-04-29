Чиновник Кидалов стал главой комитета информационных технологий Волгоградской области

Кадровые перестановки произошли в администрации Волгоградской области.

Кадровые перестановки произошли в администрации Волгоградской области.

Речь идет о комитете информационных технологий региона. Его председатель Сергей Торбин покинул занимаемый пост.

"Временно исполнять обязанности руководителя комитета информационных технологий будет Алексей Кидалов, ранее он был замом Сергея Торбина", — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Стоит отметить, что Торбин займет другую должность. Однако информации о новом месте работы чиновника пока нет.

Ранее в правительстве Волгоградской области обсудили комплекс противопожарных мер. Глава региона Андрей Бочаров дал ряд поручений соответствующим органам, чтобы снизить показатель пожароопасной обстановки в регионе.