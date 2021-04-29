Немцы высмеяли "Соню Джо" Байдена

Немецкие пользователи Сети иронично прокомментировали речь президента США Джо Байдена в конгрессе по случаю 100-дневного пребывания на посту.

Немецкие пользователи Сети иронично прокомментировали речь президента США Джо Байдена в конгрессе по случаю 100-дневного пребывания на посту.

Комментаторы высмеяли заявления президента, колко назвав их типичными "геройскими" словами. Немцы также шутливо дали новое прозвище американскому лидеру — "Соня Джо". Они разместили свои оценки в комментариях под текстом издания Der Spiegel.

"Господи! Соня Джо со своей деменцией... 100 дней в должности, а предложить нечего, нет ни концепции, ни идей, ни видения будущего", — иронично подчеркнул пользователь Johannes-LL8_eiHWg.

Немецкие читатели также отметили манию величия в речи Джо Байдена. Они констатировали высокомерность, высокопарность и отрыв от реальности слов президента США.