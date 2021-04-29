Громкие обвинения Эрмитажа в организации выставки якобы поддельных яиц Фаберже из уст коллекционера Андрея Ружникова могут привести его на скамью подсудимых.

Громкие обвинения Эрмитажа в организации выставки якобы поддельных яиц Фаберже из уст коллекционера Андрея Ружникова могут привести его на скамью подсудимых.

Журналистам ФАН удалось добыть сведения, которые свидетельствуют о незаконном получении Ружниковым гражданства Румынии. Это, возможно, так и осталось бы секретом, если бы коллекционер не привлек к себе внимание прессы громкими обвинениями в адрес Государственного Эрмитажа.

Недавно Ружников опубликовал открытое письмо, в котором говорилось, что экспонаты выставки "Фаберже — ювелир Императорского двора" были поддельными. Примечательно, что часть яиц для экспозиции была предоставлена Русским национальным музеем, который зарегистрирован на Александра Иванова, пригрозившего Ружникову судом за безосновательные обвинения.

Расследователи ФАН предположили, что одной из причин нападок лондонского коллекционера на Эрмитаж может быть личная обида на Иванова, который является его давним конкурентом на рынке антиквариата и предметов искусства.

Стоит отметить, что в процессе сбора данных для публикации в руки журналистов попал интересный документ, который свидетельствует о том, что автор новостей о якобы поддельных яйцах Фаберже получил румынское гражданство, которое позволило ему обосноваться в Великобритании, незаконным путем. Этот факт может стать причиной судебных разбирательств.