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18:37   29 Апреля 2021
Политика

Бизнес-тренер рассказала, как Зеленский постарел за время президентства

Бизнес-тренер рассказала, как Зеленский постарел за время президентства

Президент Украины Владимир Зеленский изменился и постарел за время пребывания на посту главы государства. Об этом рассказала бизнес-тренер Елена Рыхальская.

Эксперт оценила, как президентство сказалось на главе Незалежной. По ее словам, политик кардинально изменил манеру поведения. Зеленский превратился из улыбчивого и жизнерадостного человека во взрослого, который обременен обязательствами.

"Он стал более сдержанным и даже замкнутым. К тому же он постарел", — подчеркнула бизнес-тренер в беседе с украинским изданием.

Рыхальская напомнила, что Зеленский славился открытыми жестами и мимикой. Президент Украины вел себя не по протоколу и играл на публику, отметила эксперт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что команда Зеленского "извивается как может". Киев пытается перевернуть Минские договоренности "с ног на голову".

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#украина #зеленский #Рыхальская

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