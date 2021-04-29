Бизнес-тренер рассказала, как Зеленский постарел за время президентства

Президент Украины Владимир Зеленский изменился и постарел за время пребывания на посту главы государства. Об этом рассказала бизнес-тренер Елена Рыхальская.

Президент Украины Владимир Зеленский изменился и постарел за время пребывания на посту главы государства. Об этом рассказала бизнес-тренер Елена Рыхальская.

Эксперт оценила, как президентство сказалось на главе Незалежной. По ее словам, политик кардинально изменил манеру поведения. Зеленский превратился из улыбчивого и жизнерадостного человека во взрослого, который обременен обязательствами.

"Он стал более сдержанным и даже замкнутым. К тому же он постарел", — подчеркнула бизнес-тренер в беседе с украинским изданием.

Рыхальская напомнила, что Зеленский славился открытыми жестами и мимикой. Президент Украины вел себя не по протоколу и играл на публику, отметила эксперт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что команда Зеленского "извивается как может". Киев пытается перевернуть Минские договоренности "с ног на голову".