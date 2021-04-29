Онищенко раскрыл реальную причину внезапного отказа Бразилии от «Спутника V»

Против российской вакцины ведется целая кампания, объяснил депутат.

Западные оппоненты пообещали сделать все, чтобы дискредитировать российские вакцины, а теперь им это удается, заявил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Результаты антироссийской кампании можно наблюдать уже сейчас.

26 апреля национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) запретило импорт вакцины «Спутник V», сославшись на «отсутствие достоверных данных о ее безопасности и эффективности». До этого десять бразильских штатов подали регулятору заявки на экстренное применение препарата.

Россия назвала решение ведомства политически мотивированным, а разработчики «Спутник V» намерены подать в суд на Anvisa за распространение ложной информации. Подчеркивается, что бразильский регулятор вынес свое решение, не тестируя при этом саму вакцину.

«Что произошло в Бразилии: нашу вакцину не регистрируют, потому что не были предоставлены какие-то особые данные — наверное, в какой-то справке неправильно расставлены запятые. Это действительно успех работы, ведущейся против наших вакцин», — отметил бывший главный санитарный врач России на пресс-конференции Медиахолдинга «Патриот».

Но главным приоритетом остается вакцинация россиян. Онищенко обратил внимание, что после создания вакцина прошла регистрацию, доказывающую ее безопасность — это первая важная часть процесса. Вторая часть — налаживание промышленного производства препарата.

«Это задача для технологической промышленности и она решается достаточно долго. Поэтому сегодня у нас вакцины действительно есть, они эффективны и безопасны, но масштабированное производство этих вакцин — самостоятельная задача, которая требует решения», — заключил Онищенко.

Ранее сообщалось, что отказ Чехии от изучения вакцины «Спутник V» может быть связан с дипломатическим скандалом.