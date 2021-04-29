Европарламент утвердил антироссийскую резолюцию

Европейские парламентарии поддержали проект резолюции с призывом отключить Россию от международной системы банковских транзакций SWIFT.

Европейские парламентарии поддержали проект резолюции с призывом отключить Россию от международной системы банковских транзакций SWIFT.

Кроме того, в тексте документа речь идет о санкционных ограничениях в отношении энергетического проекта "Северный поток — 2".

"Европейский парламент требует, чтобы Евросоюз сократил свою зависимость от России в сфере энергетики, и призывает институты ЕС остановить завершение строительства "Северного потока — 2"", — говорится в резолюции.

Стоит отметить, что Европейский союз не обязан исполнять положения этого документа. Резолюция носит исключительно рекомендательный характер.