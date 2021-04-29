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18:30   29 Апреля 2021
Политика

Европарламент утвердил антироссийскую резолюцию

Европарламент утвердил антироссийскую резолюцию

Европейские парламентарии поддержали проект резолюции с призывом отключить Россию от международной системы банковских транзакций SWIFT.

Кроме того, в тексте документа речь идет о санкционных ограничениях в отношении энергетического проекта "Северный поток — 2".

"Европейский парламент требует, чтобы Евросоюз сократил свою зависимость от России в сфере энергетики, и призывает институты ЕС остановить завершение строительства "Северного потока — 2"", — говорится в резолюции.

Стоит отметить, что Европейский союз не обязан исполнять положения этого документа. Резолюция носит исключительно рекомендательный характер.

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#россия #европарламент #резолюция

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