Политолог Сариев назвал причину конфликта на границе Киргизии и Таджикистана

Политолог Марс Сариев рассказал, что конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел из-за водозаборного пункта на реке Исфара.

Политолог Марс Сариев рассказал, что конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел из-за водозаборного пункта на реке Исфара.

По словам политолога, сооружения были построены еще во времена СССР. Сейчас водозаборный пункт принадлежит Киргизии. Эксперт отметил, что конфликт между сторонами начался, когда пограничники Таджикистана начали устанавливать в месте сооружения видеокамеры, передает сайт 360tv.ru.

"Киргизская сторона запретила устанавливать там видеокамеры. Начался конфликт. Местные жители начали закидывать камнями пограничников Таджикистана. Сейчас идет обострение", — отметил он.

По словам Сараева, военные Таджикистана продолжают обстреливать дорогу, которая находится у границы. В ходе боевых действий пострадали несколько человек. В Киргизии сообщают о трех раненых, в Таджикистане — о пяти.