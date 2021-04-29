Спасатели выловили из Фонтанки мертвого мужчину

Сотрудники поисково-спасательной службы извлекли из Фонтанки бездыханное тело неизвестного мужчины. Его вынесли на берег и накрыли тканью.

Сотрудники поисково-спасательной службы извлекли из Фонтанки бездыханное тело неизвестного мужчины. Его вынесли на берег и накрыли тканью.

По словам очевидцев, труп плавал напротив Троицкого рынка. Личность погибшего пока не установлена. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства смерти мужчины выясняют следователи.

В Ленобласти на берегу Невы обнаружили расчлененный труп. Кости лежали в разных сторонах, на частях тела остались фрагменты синей куртки, зеленой футболки, синих брюк и трусов темного цвета. Рядом лежал рюкзак, в котором нашли маникюрные щипцы и транспортные карты без имени, сообщал ФАН.