Политолог Елисеева дала оценку выступлению Байдена

США будут продолжать курс санкционного давления в отношении России, заявила политолог Наталия Елисеева.

США будут продолжать курс санкционного давления в отношении России, заявила политолог Наталия Елисеева.

Такой вывод сделала она, детально проанализировав выступление президента США Джо Байдена перед членами Конгресса.

"Несмотря на то, что США говорят о том, что не стремятся к эскалации отношений с Россией, на самом деле они делают для этого все", — сказала Елисеева в интервью сайту 360tv.ru.

Политолог напомнила высказывание главы Госдепартамента США Энтони Блинкена о возможности нормализации отношений с Кремлем. По его словам, Белый дом может пойти навстречу Москве, если Россия изменит свое поведение. Другими словами, станет послушной, резюмировала политолог.