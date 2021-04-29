"Рыльце в пушку": ставропольский губернатор емко охарактеризовал боязливых чиновников

Депутаты ставропольской думы согласовали назначение Ивана Ковалева и Николая Великданя на должности первых зампредов правительства края, сообщили в пресс-службе.

Депутаты ставропольской думы согласовали назначение Ивана Ковалева и Николая Великданя на должности первых зампредов правительства края, сообщили в пресс-службе.

Ранее Ковалев и Великдань занимали места на аналогичных постах. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поднял вопрос о назначении соответствующих кандидатур.

Также сообщалось, что Владимиров отправил правительство региона в отставку. Причиной этого решения стало дело о взяточничестве, которое возбудили в отношении зампреда правительства Александра Золотарева.

"Я давно во власти и прекрасно понимаю все. Кто боится — во власти не должен работать. Обычно боятся люди, на мой взгляд, те, у которых рыльце в пушку", — емко охарактеризовал недобросовестных чиновников губернатор.

Помимо этого, губернатор Ставропольского края заявил, что объем тестирования на наличие коронавируса в регионе остается на очень высоком уровне.