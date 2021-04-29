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17:54   29 Апреля 2021
Политика

Ведущий Норкин рассказал уморительный анекдот про тещу и сожженную книгу

Ведущий Норкин рассказал уморительный анекдот про тещу и сожженную книгу

Телеведущий Андрей Норкин завершил один из выпусков передачи "Место встречи" уморительной шуткой про сложные семейные отношения.

Гости популярного ток-шоу обсудили итоги первых 100 дней правления американского президента Джо Байдена. Эксперты поделились своим мнением по этому поводу. Норкин в ходе обсуждения заявил, что подходящих анекдотов про 100 дней у него нет, а вот про 100 лет — найдется.

" — Дорогой, а где вот эта книжка наша была "Как прожить сто лет"? Никак не могу ее найти...

— Я ее сжег!

— Господи, зачем?

— Мама твоя собиралась ее читать", — продекламировал Норкин.

Публика осталась в восторге от уморительного анекдота и наградила ведущего бурными аплодисментами.

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#норкин #место встречи #шутки #анекдоты

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