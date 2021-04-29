Ведущий Норкин рассказал уморительный анекдот про тещу и сожженную книгу

Телеведущий Андрей Норкин завершил один из выпусков передачи "Место встречи" уморительной шуткой про сложные семейные отношения.

Телеведущий Андрей Норкин завершил один из выпусков передачи "Место встречи" уморительной шуткой про сложные семейные отношения.

Гости популярного ток-шоу обсудили итоги первых 100 дней правления американского президента Джо Байдена. Эксперты поделились своим мнением по этому поводу. Норкин в ходе обсуждения заявил, что подходящих анекдотов про 100 дней у него нет, а вот про 100 лет — найдется.

" — Дорогой, а где вот эта книжка наша была "Как прожить сто лет"? Никак не могу ее найти... — Я ее сжег! — Господи, зачем? — Мама твоя собиралась ее читать", — продекламировал Норкин.

Публика осталась в восторге от уморительного анекдота и наградила ведущего бурными аплодисментами.