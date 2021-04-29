Актриса Инна Чурикова пристыдила Елену Проклову после ее признаний о домогательствах

Артистка Инна Чурикова осудила коллегу Елену Проклову из-за резонансного рассказа в эфире телеканала НТВ. Актриса поделилась мнением о поступке коллеги в интервью.

Артистка Инна Чурикова осудила коллегу Елену Проклову из-за резонансного рассказа в эфире телеканала НТВ. Актриса поделилась мнением о поступке коллеги в интервью.

Личность покойного режиссера Олега Табакова вновь оказалась в центре скандала после беседы Елены Прокловой с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Артистка сообщила, что подверглась насилию в 15 лет со стороны известного актера. Многие пользователи Сети твердо уверены, что она имела в виду знаменитого артиста. После этого на Проклову обрушилась критика со стороны коллег: недавно к ним присоединилась Инна Чурикова. В разговоре с корреспондентом издания "Телепрограмма" она призналась, что не смогла понять поступок заслуженной артистки РСФСР.

"Для меня то, что она сказала, — это просто за гранью. Я бы подумала, что говорить людям, а о чем промолчать. Я ей советую быть умнее. На мой взгляд, о таких вещах, если они ее беспокоят, говорят в храме. Сходи, исповедуйся. В 67 лет вспомнила зачем-то", — отметила Чурикова.

Артистка подчеркнула, что все еще с уважением относится к Прокловой. Тем не менее, она считает ее поступок "безнравственным", в то время как решения требуют другие проблемы. Чурикова сравнила актрису с американскими женщинами, намекая, что она только жаждет внимания.