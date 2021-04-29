В Лондоне арестовали священника за «гомофобные» цитаты из Библии

Как сообщает его коллега, они вместе мирно проповедовали возле метро, как к ним подошли полицейские и предупредили, что они должны избегать любых «гомофобных заявлений».

Лондонская полиция арестовала 70-летнего пастора, уличного проповедника Джона Шервуда из Свободной методистской церкви Пенсильвании возле станции метро из-за того, что он «тревожил» пешеходов за цитирование якобы «гомофобных» стихов из Ветхого Завета, сообщает британское консервативное издание The Conservative Woman.

«Божий замысел в создании человечества состоял в том, чтобы объединить людей в семьи, возглавляемые отцом и матерью, а не двумя отцами или двумя матерями. Различие в человечестве всего двумя полами, мужским и женским, созданных по образу Божьему, составляет суть Божьего порядка», — провозглашал пастор.

Как сообщил изданию его коллега Питер Симпсон, во вторник, 27 апреля, они вместе мирно проповедовали возле метро, как к ним подошли полицейские и предупредили, что проповедники должны остановиться, так как у них «нет права делать заявления, оскорбляющие людей», а также сообщили, что на них подано уже три жалобы. Пастора обвинили в гомофобии.

Arrested for preaching from the Bible in North West London. Pastor Sherwood is 75, notice how the arresting officer kicks him? pic.twitter.com/iwAojPMaNm — Christian Concern (@CConcern) April 27, 2021

В итоге, полицейские стащили проповедника Шервуда с трибуны-лестницы, одели на него наручники и увезли в следственный изолятор, где пенсионер провел около суток.

«Что случилось с нами как с нацией, если теперь мы больше не можем проповедовать слова из Библии?» — прокричал один из присутствующих.

Как утверждает Симпсон, офицеры задавали Шервуду очень странные вопросы на допросе. Например, что бы он сделал, если бы у него был гомосексуальный ребенок.

«Задача полиции — задавать конкретные вопросы об предполагаемом правонарушении, а не общие вопросы о том, почему кто-то имеет личное мнение о каком-либо аспекте библейской морали», — недоумевает пастор.

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