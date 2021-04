В Лондоне арестовали священника за «гомофобные» цитаты из Библии

Как сообщает его коллега, они вместе мирно проповедовали возле метро, как к ним подошли полицейские и предупредили, что они должны избегать любых «гомофобных заявлений».

Лондонская полиция арестовала 70-летнего пастора, уличного проповедника Джона Шервуда из Свободной методистской церкви Пенсильвании возле станции метро из-за того, что он «тревожил» пешеходов за цитирование якобы «гомофобных» стихов из Ветхого Завета, сообщает британское консервативное издание The Conservative Woman.

Как сообщил изданию его коллега Питер Симпсон, во вторник, 27 апреля, они вместе мирно проповедовали возле метро, как к ним подошли полицейские и предупредили, что проповедники должны остановиться, так как у них «нет права делать заявления, оскорбляющие людей», а также сообщили, что на них подано уже три жалобы. Пастора обвинили в гомофобии.

Arrested for preaching from the Bible in North West London. Pastor Sherwood is 75, notice how the arresting officer kicks him? pic.twitter.com/iwAojPMaNm