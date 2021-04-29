Оператор «СП-2» ушел от прямого ответа на вопрос об окончании строительства

Строительство проекта продолжается, однако сроки завершения пока неизвестны. Об этом заявили представители компании Nord Stream 2.

Компания Nord Stream 2 — оператор газопровода «Северный поток — 2» — уклонилась от ответа о сроках сдачи проекта, сообщило издание ТАСС.

Представитель компании Штеффен Эберт на вопрос журналистов, может ли трубопровод быть введен в эксплуатацию летом 2021 года, отказался дать прямой ответ.

«Мы не комментируем сроки», — заявил он.

Заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова рассказала изданию, что сроки готовности проекта зависят от множества факторов, среди которых фигурирует даже погода.

Кроме того, Бурмистрова отметила, что строительство «СП-2» продолжается, вопреки санкциям, что также снижает скорость возведения газопровода.