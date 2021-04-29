Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" планируют подать в суд бразильский регулятор за распространение недостоверных сведений о препарате.

Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" планируют подать в суд бразильский регулятор за распространение недостоверных сведений о препарате.

Бразильское Национальное агентства по санитарному надзору признало, что не тестировало вакцину "Спутник V". Разработчики российского препарата намерены инициировать в Бразилии судебное разбирательство по делу о диффамации против Anvisa за умышленное распространение несуществующей информации.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в августе 2020 года. Ее одобрили уже в более 60 странах мира. Она признана эффективной и вырабатывающей устойчивый иммунитет.