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17:12   29 Апреля 2021
Общество

Создатели "Спутника V" подадут в суд на бразильский регулятор за ложь о вакцине

Создатели "Спутника V" подадут в суд на бразильский регулятор за ложь о вакцине

Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" планируют подать в суд бразильский регулятор за распространение недостоверных сведений о препарате.

Бразильское Национальное агентства по санитарному надзору признало, что не тестировало вакцину "Спутник V". Разработчики российского препарата намерены инициировать в Бразилии судебное разбирательство по делу о диффамации против Anvisa за умышленное распространение несуществующей информации.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в августе 2020 года. Ее одобрили уже в более 60 странах мира. Она признана эффективной и вырабатывающей устойчивый иммунитет.

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#суд #вакцина #Спутник V

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