Киргизские спецназовцы захватили погранзаставу Таджикистана

Отряд спецназа "Бору" ПС ГКНБ КР захватил пограничную заставу Таджикистана "Ходжа Аълло".

Отряд спецназа "Бору" ПС ГКНБ КР захватил пограничную заставу Таджикистана "Ходжа Аълло".

Соответствующую информацию в комментарии РИА Новости подтвердили в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии.

"Около 17:00 (14:00 по московскому времени) таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также по пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда", — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам представителя ведомства, в качестве ответных мер на действия таджикских силовиков отряд спецназначения "Бору" погранслужбы Госкомитета нацбезопасности Кыргызской Республики захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Таджикистана.

Изначально причиной конфликта стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередач, однако киргизы запротестовали и начали спиливать столб.