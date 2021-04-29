Нижний Новгород в июне встретит финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"

Финал второго сезона конкурса "Мастера гостеприимства" пройдет с 8 по 10 мая. Из 200 финалистов определят победителей 14 номинаций.

Финал второго сезона конкурса "Мастера гостеприимства" пройдет с 8 по 10 мая. Из 200 финалистов определят победителей 14 номинаций.

Регионы России проведут полуфиналы конкурса в апреле-мае. В них примут участие более 800 лучших участников со всей России. Всего запланированы шесть полуфиналов, часть из которых уже проведена.

"Заключительные соревнования соберут 200 участников, показавших наилучшие результаты. То есть из полуфиналистов только каждый четвертый обеспечит себе выход в финал", — отметил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Во время заключительного этапа конкурса "Мастера гостеприимства" — одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» финалисты будут не только соревноваться между собой, но и анонсировать свои проекты и выполнять региональные кейсы, которые связаны с Нижним Новгородом.

Победителей определят в конце последнего этапа. Они получат гранты на осуществление своих проектов и помощь экспертов от учредителей номинаций. Всего конкурс включает в себя 14 номинаций.

Второй сезон конкурса стал очень конкурентным. Для участия были зарегистрированы 29 561 человек из 85 регионов. Организаторы отметили и возрастные рамки участников. Самому молодому — 18 лет, а самому старшему — 79.