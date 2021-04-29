Полицейские нашли мефедрон у актера российских сериалов

Андрей Лаптев был пойман с наркотиками на Филевском бульваре в Москве. Мужчина показался сотрудникам подозрительным, они решили проверить актера возле его дома.

Андрей Лаптев был пойман с наркотиками на Филевском бульваре в Москве. Мужчина показался сотрудникам подозрительным, они решили проверить актера возле его дома.

Задержание произошло несколько дней назад. Сотрудники МВД проверили карманы 42-летнего актера и обнаружили там пакетик с белым порошком. Вещество изъяли и направили на экспертизу. Результаты показали, что артист носил с собой мефедрон, сообщает КП.ru. Источник ФАН подтвердил факт инцидента с неким Андреем Лаптевым. Однако достоверно неизвестно, речь идет об актере или его тезке.

Лаптева заключили под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по второй части статьи 228 УК РФ. Вскоре состоится заседание суда. О деятельности актера ничего не было слышно около 12 лет. Ранее он снялся в "Законе и порядке", "Большой игре" и других сериалах.