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16:28   29 Апреля 2021
Политика

МИД РФ констатировал выход Украины из минского процесса

МИД РФ констатировал выход Украины из минского процесса

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости изменить "нормандский формат".

По ее словам, такое положение вещей красноречиво говорит о нежелании Киева выполнять минские договоренности.

"Киеву следует не усугублять ситуацию, а честно выполнять все свои обязательства", — сказала она.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что позиция Киева о выходе из Минских соглашений уже становится официальной.

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#захарова #украина #мид рф

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