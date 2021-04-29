16:28 29 Апреля 2021Политика
МИД РФ констатировал выход Украины из минского процесса
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости изменить "нормандский формат".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости изменить "нормандский формат".
По ее словам, такое положение вещей красноречиво говорит о нежелании Киева выполнять минские договоренности.
"Киеву следует не усугублять ситуацию, а честно выполнять все свои обязательства", — сказала она.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что позиция Киева о выходе из Минских соглашений уже становится официальной.