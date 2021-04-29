Иностранных туристов во Франции начнут принимать при наличии санитарного паспорта

Власти Франции назвали ключевое условие приема туристов из-за рубежа. Так, с 9 июня посещение страны иностранными гражданами возможно только при наличии санитарного паспорта.

Власти Франции назвали ключевое условие приема туристов из-за рубежа. Так, с 9 июня посещение страны иностранными гражданами возможно только при наличии санитарного паспорта.

Об этом сообщает местная газета Nice Matin со ссылкой на заявление французского президента Эммануэля Макрона. В ходе своего выступления для региональной прессы глава государства обозначил временные этапы снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Отмечается, что власти страны планируют постепенно отменять карантинные ограничения. Это будет происходить в четыре этапа с 3 мая по 30 июня. Первый этап начнется с отмены ограничений на поездки между регионами.