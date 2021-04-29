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16:21   29 Апреля 2021
Общество

Иностранных туристов во Франции начнут принимать при наличии санитарного паспорта

Иностранных туристов во Франции начнут принимать при наличии санитарного паспорта

Власти Франции назвали ключевое условие приема туристов из-за рубежа. Так, с 9 июня посещение страны иностранными гражданами возможно только при наличии санитарного паспорта.

Об этом сообщает местная газета Nice Matin со ссылкой на заявление французского президента Эммануэля Макрона. В ходе своего выступления для региональной прессы глава государства обозначил временные этапы снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Отмечается, что власти страны планируют постепенно отменять карантинные ограничения. Это будет происходить в четыре этапа с 3 мая по 30 июня. Первый этап начнется с отмены ограничений на поездки между регионами.

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#франция #туризм #коронавирус

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